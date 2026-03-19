Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 16χρονος που έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του

Η ΕΛΑΣ πέρασε χειροπέδες σε 16χρονο και τον 52χρονο πατέρα του, πέρασαν οι αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο καθώς εντόπισαν και εξάρθρωσαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων, το οποίο είχε εγκαταστήσει ο ανήλικος μέσα στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος του.

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις

Ακολούθησε έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη, όπου εντοπίστηκε επιπλέον εξοπλισμός και υλικά που σχετίζονται με την κατασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με -728- κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5.842- κροτίδες,

-303- γραμμ. σκόνης τιτανίου,

-3- κιλά και -233- γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

-5- κιλά και -500- γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,

-640- γραμμ. σκόνης θείου,

-3- κιλά νιτρικού καλίου,

-216- χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

-3- βεγγαλικά,

-5- καπνογόνα,

ζυγαριά ακριβείας και

-2- χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.



Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Ο 52χρονος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



