Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Σοκ έχει προκαλέσει στον Άγιο Νικόλαο η σύλληψη 17χρονου μαθητή που εντοπίστηκε με ποσότητες ναρκωτικών και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Οι έρευνες αποκάλυψαν οργανωμένη «καβάτζα», ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται και οι γονείς του.

Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ - Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
05 Δεκ. 2025 13:42
Pelop News

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν 17χρονο μαθητή έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για τη δράση του ανήλικου και χθες το πρωί (4/12/2025) τον εντόπισαν τη στιγμή που εισερχόταν στο σχολείο του. Κατά τον σωματικό έλεγχο, ο 17χρονος βρέθηκε να έχει πάνω του 23 γραμμάρια χασίς, 555 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του αλλά και στους γύρω χώρους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πάρκινγκ έναν χώρο που – σύμφωνα με την προανάκριση – χρησιμοποιούσε ο ανήλικος ως «καβάτζα». Εκεί κατασχέθηκαν σχεδόν 2 κιλά χασίς, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, συνολικά 27.710 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά ακριβείας και μαχαίρι.

Οι αρχές συνέλαβαν και τη 52χρονη μητέρα του μαθητή με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα αναζητείται ο 52χρονος πατέρας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς εξετάζεται εάν έχει εμπλοκή στη διακίνηση ή στη φύλαξη των ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με την Ασφάλεια Αγίου Νικολάου να συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας του ανήλικου αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής κι άλλων ατόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ