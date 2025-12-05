Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν 17χρονο μαθητή έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για τη δράση του ανήλικου και χθες το πρωί (4/12/2025) τον εντόπισαν τη στιγμή που εισερχόταν στο σχολείο του. Κατά τον σωματικό έλεγχο, ο 17χρονος βρέθηκε να έχει πάνω του 23 γραμμάρια χασίς, 555 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του αλλά και στους γύρω χώρους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πάρκινγκ έναν χώρο που – σύμφωνα με την προανάκριση – χρησιμοποιούσε ο ανήλικος ως «καβάτζα». Εκεί κατασχέθηκαν σχεδόν 2 κιλά χασίς, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, συνολικά 27.710 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά ακριβείας και μαχαίρι.

Οι αρχές συνέλαβαν και τη 52χρονη μητέρα του μαθητή με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα αναζητείται ο 52χρονος πατέρας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς εξετάζεται εάν έχει εμπλοκή στη διακίνηση ή στη φύλαξη των ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με την Ασφάλεια Αγίου Νικολάου να συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας του ανήλικου αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής κι άλλων ατόμων.

