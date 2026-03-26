Άγιος Παντελεήμονας: Άγρια συμπλοκή σε κατάστημα με έναν τραυματία

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ, περίπου στις 22:20, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 219, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αλλοδαποί άνδρες ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η συμπλοκή πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 58χρονου άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και νοσηλεύεται.

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε λίγη ώρα αργότερα στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 46χρονου υπηκόου Αλβανίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον των αρχών με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

