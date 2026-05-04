«Αγκαλιά» με το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, σε ένα αποτέλεσμα που διατηρεί την Ένωση σε θέση ισχύος στη μάχη του τίτλου.

Η ομάδα του Ματίας Νίκολιτς μπορεί να μην «κλείδωσε» από τώρα το πρωτάθλημα, ωστόσο αύξησε τη διαφορά της στους +6 βαθμούς από τους διώκτες της, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή. Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» παρέμειναν στην τέταρτη θέση, αλλά κέρδισαν εντυπώσεις με την αγωνιστική τους εικόνα.

Με δέκα παίκτες για 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι άλλαξε νωρίς, όταν στο 18ο λεπτό ο Χαβιέρ Ερνάντεθ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από μία ώρα.

Παρά το σοκ της αποβολής, η ομάδα του Μπενίτεθ διατήρησε την αμυντική της συνοχή και κατάφερε να περιορίσει την επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ, που δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα.

Ευκαιρίες χωρίς ουσία για την ΑΕΚ

Η Ένωση δημιούργησε τις σημαντικότερες φάσεις του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 12ο λεπτό, ο Περέιρα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον εξαιρετικό Λαφόν. Λίγο αργότερα, ο Κοϊτά απείλησε με εκτέλεση φάουλ, ενώ μετά την αποβολή, η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ με δοκάρι σε φάση διαρκείας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Βάργκα να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 55’, ενώ στο 79’ ο Ζοάο Μάριο επιχείρησε εντυπωσιακό σουτ που απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο ο τερματοφύλακας των «πρασίνων».

«Απάντησε» με φάσεις ο Παναθηναϊκός

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Παναθηναϊκός δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Αντίθετα, βρήκε στιγμές για να απειλήσει, με κορυφαία ένα σουτ του Κυριακόπουλου στο πρώτο μέρος.

Στα τελευταία λεπτά, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να «κλέψουν» τη νίκη, όμως τόσο ο Καλάμπρια όσο και ο Μπακασέτας δεν κατάφεραν να σκοράρουν, αφήνοντας το 0-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Αγκαλιά με τον τίτλο η ΑΕΚ

Με την ισοπαλία, η ΑΕΚ διατηρεί σαφές προβάδισμα στη βαθμολογία, καθώς βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Παρότι έχασε την ευκαιρία να «καθαρίσει» πρόωρα την υπόθεση τίτλος, η ομάδα της Ένωσης παραμένει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτησή του, την ώρα που ο Παναθηναϊκός καλείται να παλέψει για να αποφύγει την τελευταία θέση των πλέι οφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (69′ Μπακασέτας), Αντίνο (77′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69′ Πελίστρι), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πενράις), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα (73′ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (58′ Γιόβιτς), Βάργκα.

