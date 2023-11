Αγνωστος άνοιξε πυρ κατα παιδιών στο Σινσινάτι – Σκοτώθηκε ένας 11χρονος

Αγόρι ηλικίας 11 ετών σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά πλήθους παιδιών, που κατεγράφη στο Σινσινάτι στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Associated Press, ο αρχηγός της αστυνομίας στο Σινσινάτι ανέφερε ότι ο δράστης που επέβαινε σε σεντάν έριξε 22 σφαίρες κατά των παιδιών αργά το βράδυ της Παρασκευής που κοντά σε πάρκο.

Ακόμη, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία γυναίκα 53 ετών, τρία αγόρια ηλικίας 12, 13 και 15 ετών αλλά κι ένα κορίτσι 15 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος.

Aξίζει να σημειωθεί πως η αστυνομία ακόμη δεν γνωρίζει αν οι πυροβολισμοί ήταν τυχαίοι.

