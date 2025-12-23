Αγωγή Δημητριάδη κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ – «Πολιτική φίμωση» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης ανοίγει η αγωγή που κοινοποίησε ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης κατά της Κατερίνα Σολωμού, μέλους του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημόσιες παρεμβάσεις της για την υπόθεση των υποκλοπών και τον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια πολιτικής φίμωσης και εκφοβισμού όσων ασκούν κριτική για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η παραίτηση του κ. Δημητριάδη, μετά τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, είχε ήδη συνιστά έμμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης — ευθύνη που, όπως υπενθυμίζουν, είχε αναγνωριστεί δημόσια και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένουν «βαριά εκτεθειμένοι» για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και τη χρήση του λογισμικού Predator. Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο Πρωθυπουργός είχε θέσει την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του, ενώ τον κατηγορεί για άρνηση συμμόρφωσης με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τον πρόεδρο του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης ως προς την επίσημη ενημέρωσή του για την παρακολούθησή του.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στις αποκαλύψεις που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της δίκης για το Predator, με αιχμές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και για την ύπαρξη κοινού επιχειρησιακού κέντρου μεταξύ της ΕΥΠ και του επίμαχου λογισμικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει το ΠΑΣΟΚ και στη χρονική συγκυρία της αγωγής, σημειώνοντας ότι αυτή συμπίπτει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη. Η προσφυγή αφορά τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ για την επίσημη ενημέρωσή του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει τα δόντια του αυτή τη στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση πολιτικών πιέσεων ενόψει κρίσιμων δικαστικών εξελίξεων.

