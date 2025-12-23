Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ξεκίνησε στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, με δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα τονίζει ότι αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η τελευταία φέρεται να επιμένει να συνδέει την βουλευτή της Νεάς Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που όπως λέει η ίδια έχει διαψεύσει επανειλημμένως.

Συγκεκριμένα, η κα Συρεγγέλα αναφέρει στη δήλωσή της:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

