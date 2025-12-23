Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Με δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα τονίζει ότι αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η τελευταία φέρεται να επιμένει να συνδέει την βουλευτή της Νεάς Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που όπως λέει η ίδια έχει διαψεύσει επανειλημμένως.

Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
23 Δεκ. 2025 18:08
Pelop News

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ξεκίνησε στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, με δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα τονίζει ότι αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η τελευταία φέρεται να επιμένει να συνδέει την βουλευτή της Νεάς Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που όπως λέει η ίδια έχει διαψεύσει επανειλημμένως.

Συγκεκριμένα, η κα Συρεγγέλα αναφέρει στη δήλωσή της:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
18:08 Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
18:05 Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα ενόψει γιορτών
18:00 Η νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο «Μπάρρυ»: Στην «Π» η πρωταγωνίστρια Θεοδώρα Σιάρκου
17:50 Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ
17:39 Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ