Αγωγή Τραμπ 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορεί την τράπεζα για αποτραπεζοποίηση λόγω πολιτικής ατζέντας. Η JPMorgan αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει την αγωγή αβάσιμη

23 Ιαν. 2026 16:08
Pelop News

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της JPMorgan Chase και του διευθύνοντος συμβούλου της Τζέιμι Ντάιμον, σε πολιτειακό δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την αγωγή, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ απέσυρε μονομερώς τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον ίδιο τον Τραμπ και σε εταιρείες του ομίλου φιλοξενίας του, προκειμένου να προωθήσει πολιτική ατζέντα και να επωφεληθεί από την «πολιτική παλίρροια». Ο Τραμπ κατηγορεί την τράπεζα ότι παραβίασε τις ίδιες της τις πολιτικές και ότι ο Τζέιμι Ντάιμον διέταξε τη δημιουργία «κακόβουλης μαύρης λίστας», με σκοπό να αποθαρρυνθούν άλλες τράπεζες από το να συνεργάζονται με τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του.

Η JPMorgan Chase απάντησε άμεσα, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Αν και λυπούμαστε που ο Πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή στερείται βάσης. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, όπως και το δικό μας δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας». Η τράπεζα προσθέτει ότι προχωρά σε κλείσιμο λογαριασμών μόνο όταν αυτοί ενέχουν νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Αργότερα την ίδια ημέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τζέιμι Ντάιμον για το θέμα και χαρακτήρισε τις ενέργειες της τράπεζας «εντελώς λάθος». «Δεν επιτρέπεται να κάνεις αυτό που έκαναν», είπε.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη σύγκρουση του Τραμπ με τον τραπεζικό κλάδο. Ο Πρόεδρος έχει κατηγορήσει και άλλες τράπεζες, όπως την Bank of America, για πρακτικές αποτραπεζοποίησης (debanking), ενώ πρόσφατα ζήτησε ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών – αίτημα που ο Ντάιμον χαρακτήρισε «οικονομική καταστροφή» που θα περιόριζε την πρόσβαση στην πίστωση για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η αγωγή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης πολιτικής πίεσης κατά των τραπεζών, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους, που καταγγέλλουν διακρίσεις εις βάρος κλάδων όπως τα πυροβόλα όπλα, τα ορυκτά καύσιμα, τα κρυπτονομίσματα και ο καπνός, συχνά λόγω πολιτικών ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης).

Οι μετοχές της JPMorgan έκλεισαν με άνοδο 0,5% την Πέμπτη και παρέμειναν αμετάβλητες στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής.

Παρόμοια αγωγή κατά της Capital One Financial από συνεργάτες και μέλη της οικογένειας Τραμπ παραμένει εκκρεμής. Το Γραφείο του Ελεγκτή Νομίσματος των ΗΠΑ έχει αναφέρει ότι οι εννέα μεγαλύτερες τράπεζες περιόρισαν υπηρεσίες σε ορισμένους κλάδους την περίοδο 2020–2023.

