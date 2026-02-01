Αγωνιώδης διάσωση ηλικιωμένου στον Χορτιάτη

Στο σημείο πυροσβεστική, που με σχοινιά ακινητοποίησε το όχημα και με σκάλα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο μέσα από το αυτοκίνητό του

Αγωνιώδης διάσωση ηλικιωμένου στον Χορτιάτη
01 Φεβ. 2026 21:35
Pelop News

Δραματικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κινδύνευσε να πέσει σε ρέμα.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης του οδηγού που είχε εγκλωβιστεί σε ρέμα στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να τον σώσουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός πέρασε σε βοηθητικό δρόμο στην οδό Παπανικολάου, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να κρέμεται στο χείλος του γκρεμού που κατάληξή του θα είχε ένα ρέμα.

Άμεσα έφτασε στο σημείο πυροσβεστική, που με σχοινιά ακινητοποίησε το όχημα και με σκάλα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:48 Κουνδουράκης: “Η εμφάνιση μας αποτελεί βάση για να χτίσουμε”
22:35 Αντωνόπουλος: «Καλός ο βαθμός, είμαστε άτυχοι»
22:24 Η Εθνική ομάδα γυναικών νίκησε και την Κροατία και πάει στα ημιτελικά
22:14 Λαγκάδια Αρκαδίας: Πέτρινά αρχοντικά μέσα στα δέντρα
22:04 H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισιοδοξεί για τον Τουρισμό και το 2026
21:54 Γκιλφόιλ: «Ξέρω ότι ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»
21:44 Ευχες και μηνύματα στην πίτα του Ερμή Πατρών
21:35 Αγωνιώδης διάσωση ηλικιωμένου στον Χορτιάτη
21:24 Επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό του Φαλακρού Δράμας
21:13 Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;
21:04 Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
20:55 Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν
20:44 Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
20:36 Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
20:31 Το δαιμονικό άλογο του κάμπου και άλλες ιστορίες φαντασμάτων από τη Δυτική Αχαϊα
20:26 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
20:21 Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι…
20:15 Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026
20:06 Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:03 Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ