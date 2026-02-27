«Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»

Η Κεφαλονιά βυθίστηκε στο πένθος με τον τραγικό θάνατο της Μαρίας Λαδά που έπεσε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πρόεδρος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων», περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στον αερολιμένα Αθηνών.

«Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ

Η 67χρονη ΑμεΑ ήταν ιδρυτικό μέλος της ένωσης «Υπερίων» και η πρόεδρός του, Σοφία Μαροπούλου, αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

Η Μαρία Λαδά έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πτήση από την Κεφαλονιά. Επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο των ΑμεΑ γιατί είχε ένα μικρό εξάρτημα-τροχοφόρο που το οδηγούσε η ίδια για να λειτουργεί υποστηρικτικά, να τη στηρίζει, να τη βοηθάει όπως περιέγραψε η κα Μαροπούλου.

«Φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο αυτού του μικρού λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν οι τεχνικοί και λοιποί, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου των ΑμεΑ προσπάθησε να την πάρει στην αγκαλιά του; Κάπως έτσι έχω μάθει από την οικογένεια που επισκέφτηκα στο σπίτι. Τη βοηθούσε άλλα έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό. Τελικά ναι, είναι κατοχυρωμένο, μου το ανέφερε η οικογένεια, χτύπησε στον θώρακα πολύ δυνατά μπροστά. Κατά τις απόψεις κάποιων γιατρών υπέστη εσωτερική αιμορραγία», συμπλήρωσε η κυρία Μαροπούλου είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5 σύμφωνα με το inkefalonia.gr.

Αφήστε να δω την υγεία μου πρώτα και μετά βλέπουμε

Η Μαρία Λαδά είχε τις αισθήσεις της της καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της στο μικρό νοσοκομείο στο αεροδρόμιο. «Ρωτήσανε μέσα στο κακό που διακατείχε τη Μαρία και τον αδερφό της που τη συνόδευε, αν θέλουν να καλέσουν την αστυνομία ή κάτι άλλο. Και η απάντηση που έδωσε ήταν “αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε”. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το 166, την πήρε από εκεί και την πήγε στο νοσοκομείο Γεννηματά και εκεί ξεκίνησαν οι διαδικασίες των εξετάσεων. Αλλά σιγά-σιγά τα δείγματα που έδινε η ίδια ήταν αρνητικά και γύρω στις 12:00 έφυγε με έναν πολύ άγριο θάνατο, με όλα αυτά για τα οποία διαμαρτυρότανε μια ζωή ότι πρέπει να γίνουν».

«Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία»

«Η Μαρία είχε ένα σπάνιο νόσημα» και ήταν «μια αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία». «Αγωνίστηκε πάρα πολύ για τη ζωή της, έκανε άπειρα χειρουργεία στο ΚΑΤ και άντεξε ενώ ο αδερφός της που είχε το ίδιο πρόβλημα δεν ήθελε να κυνηγήσει τα προβλήματα με την υγεία του και έφυγε νέος από τη ζωή. Η Μαρία ήταν μια πραγματική αγωνίστρια. Στην καρναβαλική παρέλαση πριν τρεις μέρες πέρασε μαζί μας, ήταν τόσο καλά. Έκανε τη γυμναστική της, πιλάτες», είπε η κυρία Μαροπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



