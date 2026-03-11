Αγορά εργασίας: Σχέδια για νέες προσλήψεις στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2026

Θετικό παραμένει το κλίμα στην ελληνική αγορά εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς αρκετές επιχειρήσεις εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις το επόμενο διάστημα. Παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται πολλοί τομείς της οικονομίας και τη γενικότερη αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, οι εργοδότες δείχνουν να διατηρούν μια προσεκτική αλλά σταθερή αισιοδοξία για την απασχόληση.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται στη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 529 εργοδότες από την Ελλάδα, προερχόμενοι από διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) για το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώνεται στις 20 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αισθητά καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πώς κινούνται οι επιχειρήσεις

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν σχεδιάζουν αλλαγές στο προσωπικό τους κατά τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, το 55% των εργοδοτών αναφέρει πως θα διατηρήσει σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων του.

Την ίδια ώρα, σχεδόν ένας στους τρεις εργοδότες, σε ποσοστό 32%, δηλώνει ότι προγραμματίζει προσλήψεις μέσα στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του.

Από την άλλη πλευρά, το 9% εκτιμά ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, ενώ ένα επιπλέον 4% εμφανίζεται ακόμη αναποφάσιστο ως προς το αν θα υπάρξουν μεταβολές στα επίπεδα στελέχωσης το επόμενο τρίμηνο.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη δυναμική

Ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και των Ασφαλειών, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πιο δυναμικός στο πεδίο της απασχόλησης για το επόμενο διάστημα.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν επίσης οι τομείς της Τεχνολογίας, των Μέσων και των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και η Βιομηχανία, όπου η ανάγκη για νέο προσωπικό παραμένει έντονη.

Συνολικά, από τους εννέα βασικούς κλάδους που εξετάζει η έρευνα, οι οκτώ εμφανίζουν θετικές προοπτικές απασχόλησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τομέας των Κοινωφελών Υπηρεσιών και των Φυσικών Πόρων, όπου οι εργοδότες δείχνουν μεγαλύτερη επιφύλαξη και δεν αποκλείουν περιορισμό των θέσεων εργασίας.

Ανάκαμψη για το Εμπόριο και τα Logistics

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κλάδος του Εμπορίου και των Logistics, ο οποίος φαίνεται να επιστρέφει σε πιο δυναμική πορεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι προοπτικές απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα επανέρχονται σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από αρκετά χρόνια, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων έξι ετών.

Γιατί οι επιχειρήσεις προχωρούν σε προσλήψεις

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η δημιουργία νέων ρόλων αποτελούν τον βασικότερο λόγο για τον οποίο πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να ενισχύσουν το προσωπικό τους.

Παράλληλα, αρκετοί εργοδότες προχωρούν σε προσλήψεις για να καλύψουν κενά που προέκυψαν από αποχωρήσεις εργαζομένων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η τεχνολογική εξέλιξη, που αυξάνει την ανάγκη για νέες δεξιότητες και πιο εξειδικευμένες θέσεις.

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού προσωπικού συνδέουν την απόφασή τους κυρίως με οικονομικές πιέσεις, οργανωτικές αναδιαρθρώσεις ή δυσκολίες στην άμεση αντικατάσταση εργαζομένων που αποχώρησαν.

Πού καταγράφονται οι ισχυρότερες προοπτικές

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική εμφανίζει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, πρόθεση ενίσχυσης προσωπικού εμφανίζεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, με τις μεσαίες και τις πολύ μεγάλες εταιρείες να καταγράφουν πιο έντονη κινητικότητα ως προς τα σχέδια προσλήψεων.

Η πρόκληση των δεξιοτήτων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως σε κλάδους όπου η ζήτηση παραμένει αυξημένη, όπως η βιομηχανία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για πολλές επιχειρήσεις, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά η αγορά εργασίας.

