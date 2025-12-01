«Αγοράζω Σπίτι»: Οι 10 «χρυσοί» κανόνες πριν αγοράσεις ακίνητο

Την ώρα που η κατοικία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ελληνικής κοινωνίας, κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά (πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ) και Ηλία Παπαγεωργιάδη (έμπειρος επενδυτής ακινήτων). Το βιβλίο αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο πρακτικό οδηγό που έχει εκδοθεί στα ελληνικά για την απόκτηση, μίσθωση ή πώληση σπιτιού.

Στον πρόλογο του βιβλίου ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας τονίζει ότι «η γνώση είναι το πιο αναγκαίο κλειδί» σε μια αγορά που διαθέτει σπίτια για όλους, αλλά δυσκολεύεται να τα καταστήσει προσιτά με διαφάνεια και ασφάλεια. «Σε μια εποχή όπου η κατοικία επανέρχεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, το βιβλίο “Αγοράζω σπίτι” έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας έναν πλήρη και αξιόπιστο οδηγό για κάθε πολίτη που επιθυμεί να προσεγγίσει τη στέγαση με ασφάλεια και διαφάνεια» επισημάινει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι 10 βασικοί κανόνες πριν την αγορά μόνιμης κατοικίας

Οι δύο συγγραφείς συνοψίζουν σε 10 σημεία την εμπειρία δεκαετιών. Μιλούν σε πρώτο πρόσωπο στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, σε μορφή διαλόγου μεταξύ τους, παραθέτοντας έναν πρακτικό οδηγό που συνοψίζει όσα έχουν μάθει από δεκαετίες εμπειρίας στην αγορά ακινήτων.

Τοποθεσία πάνω απ’ όλα: Εργασία, καταγωγή, σχολεία και μελλοντικές ανάγκες της οικογένειας καθορίζουν την περιοχή. Σωστό μέγεθος: Ούτε πολύ μεγάλο που δεν αντέχει το εισόδημα, ούτε πολύ μικρό που θα «σκάσει» σε λίγα χρόνια. Παλαιότητα – Ανακαίνιση – Ενεργειακή αναβάθμιση: Από το 2030 και 2033 απαγορεύεται η ενοικίαση ή πώληση σπιτιών κλάσης Ζ και Η χωρίς αναβάθμιση τουλάχιστον δύο βαθμίδων. Ενεργειακή κλάση: Ό,τι αναβάθμιση γίνει τώρα κοστίζει 50-70% λιγότερο από ό,τι θα κοστίσει κοντά στο 2030. Όροφος: Ο τελευταίος όροφος είναι ακριβότερος αλλά συχνά «καμίνι» το καλοκαίρι. Ο πρώτος έχει θόρυβο και θέματα ασφάλειας. Parking και αποθήκη: Στην Ελλάδα του 2025 η θέση στάθμευσης είναι το νέο «φιλέτο. Διαχείριση πολυκατοικίας: Αν δεν σου αρέσει ο διαχειριστής… γίνε εσύ! Κοινόχρηστα και γείτονες: Τα χιλιοστά και η συνέπεια των υπόλοιπων ιδιοκτητών καθορίζουν την ηρεμία σου. Η «βασίλισσα» αποφασίζει: Με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό, η τελική έγκριση στην οικογενειακή κατοικία ανήκει συνήθως στη σύζυγο. «Θέλω» vs «Μπορώ»: Στην προηγούμενη κρίση οι μισοί έχασαν το σπίτι τους επειδή το εισόδημα έπεσε, οι άλλοι μισοί επειδή πήραν σπίτι πολύ πάνω από τις δυνατότητές τους.

Το βιβλίο καλύπτει επίσης δάνεια, μεσίτες, νομικό και πολεοδομικό έλεγχο, φορολογία, ασφάλιση, ενεργειακές παρεμβάσεις και περιλαμβάνει παράρτημα με όλα τα απαραίτητα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, το απόγευμα (ώρα 19:00) στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24, Αθήνα).

