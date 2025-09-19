Άγρια συμπλοκή στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου: Μαθήτρια 13 ετών τραυματίστηκε

Σοβαρό επεισόδιο βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου, όταν ομάδα μαθητών συνεπλάκη κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε στο πρόσωπο μια 13χρονη μαθήτρια, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει διαταχθεί προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (ΤΔΕΕ) Ιλίου.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα κρουσμάτων βίας μεταξύ ανηλίκων που καταγράφονται σε σχολεία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία σε γονείς, εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες αρχές.

Όπως τονίζουν ειδικοί, η αύξηση της επιθετικότητας και των βίαιων συμπεριφορών στους μαθητές αποτελεί πλέον σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με πολλαπλές αιτίες που τροφοδοτούν την κλιμάκωση. Η ανάγκη για αποτελεσματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων κρίνεται κρίσιμη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής.

