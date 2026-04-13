Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών

Ο ένας μάλιστα έβγαλε και κατσαβίδι για να χτυπήσει τον…αντίπαλό του.

Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών
13 Απρ. 2026 15:24
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα μεταξύ οδηγών στο Ίλιον, κατέληξε σε άγρια συμπλοκή στο Περιστέρι με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ένας 30χρονος οδηγός που κινούνταν μόνος του με το όχημά του ενεπλάκη σε επεισόδιο με 27χρονο οδηγό, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με ακόμη τρία άτομα, ηλικίας 20, 20 και 30 ετών. Το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Θηβών, στο Ίλιον.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο σημείο αυτό, καθώς οι δύο πλευρές συνέχισαν την αντιπαράθεση εν κινήσει, με τα οχήματα να κινούνται στους δρόμους της περιοχής. Το επεισόδιο κορυφώθηκε στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, κοντά στον Άγιο Αντώνιο, όπου ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε με κατσαβίδι τον 27χρονο στο χέρι, όταν οι δύο άνδρες «ήρθαν στα χέρια».

Από την επίθεση προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός του 27χρονου, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκομένων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την έρευνα, το κατσαβίδι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

