Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος, μαθητής του σχολείου, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς, ενώ επιχείρησε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον διευθυντή του ιδρύματος, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη βία και τις ακραίες συμπεριφορές εντός σχολικών χώρων, καθώς και τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση και εποπτεία της συμπεριφοράς των ανηλίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



