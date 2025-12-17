Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολικό χώρο στο Αγρίνιο, όταν ανήλικος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου δράστη.
Σοβαρό περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των παιδιών και την επίδραση των επικίνδυνων διαδικτυακών προκλήσεων καταγράφηκε σε σχολείο του Αγρινίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο μία ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς ο 9χρονος γιος της φέρεται να χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε 9χρονο συμμαθητή του, εντός σχολικού χώρου.
Ο 9χρονος μαθητής που έλαβε το φαρμακευτικό σκεύασμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής.
