Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού μετά από εκτροπή

Σοκ προκάλεσε σε κατοίκους και διερχόμενους ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σπολάιτα Αγρινίου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε αυλή κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού μετά από εκτροπή
20 Δεκ. 2025 9:12
Pelop News

Ένα τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής στη Σπολάιτα Αγρινίου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε νεαρός κάτοικος της περιοχής, κινούμενο επί του κεντρικού δρόμου του χωριού, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στην περίφραξη κατοικίας και στη συνέχεια «προσγειώθηκε» εντός της αυλής, αναποδογυρισμένο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στην περίφραξη όσο και σε σταθμευμένο όχημα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, καθώς η περίφραξη του σπιτιού αποτελείται από κάγκελα, ενώ την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε κανένα άτομο στην αυλή. Ο οδηγός, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και άνδρες της Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ασφαλείας και στην απομάκρυνση του οχήματος.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά την οδήγηση σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Πηγή: agriniopress.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:48 Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στη Συρία: Πάνω από 70 στόχοι του ISIS σε επιχείρηση «Hawkeye Strike»
9:36 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογείται ο 30χρονος που φέρεται ως «εγκέφαλος» της δολοφονικής επίθεσης
9:24 Επεισόδια στα Εξάρχεια: Μολότοφ, φωτιές και φθορές σε οχήματα μετά από επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις
9:12 Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού μετά από εκτροπή
9:00 Και νεκρός ενίκα…
8:55 Χαλάει ο καιρός από σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δύο περάσματα κακοκαιρίας έως τα Χριστούγεννα, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:55 Αχαΐα: Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών – Κρίσιμες αποφάσεις μετά το σαββατοκύριακο
8:55 Στο φως τα αρχεία Επστάιν: Χιλιάδες έγγραφα, πολιτική θύελλα και καταγγελίες για συγκάλυψη
8:55 Αγρότες: Ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων το σαββατοκύριακο – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με «χειρονομίες υπέρ των πολιτών»
8:55 Αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις από το 2026: Συντάξεις, μισθοί, επιδόματα και μειώσεις φόρων φέρνει ο νέος Προϋπολογισμός
23:58 Η μεγάλη αλλαγή με τα σφραγίσματα και η επικίνδυνη ουσία που απαγορεύτηκε στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες
23:39 UEFA: Υποβιβασμός για τον Τάσο Σιδηρόπουλο
23:21 Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ
22:46 Με ένταλμα από την Τουρκία συνελήφθη στην Ελλάδα για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία
22:39 Αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, τι ισχύει για το σαββατοκύριακο ΒΙΝΤΕΟ
22:31 ΟΗΕ: Καταδικάζει τις κυρώσεις ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
22:25 Το μεγάλο μυστικό: Πρωτεΐνη δεν έχει μόνο το κρέας!
22:19 «Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει
22:11 Πρόκληση Μίτσκοσκι: Το όνομα Μακεδονία είναι για μένα ιερό
22:01 Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ