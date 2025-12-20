Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού μετά από εκτροπή

Ένα τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής στη Σπολάιτα Αγρινίου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε νεαρός κάτοικος της περιοχής, κινούμενο επί του κεντρικού δρόμου του χωριού, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στην περίφραξη κατοικίας και στη συνέχεια «προσγειώθηκε» εντός της αυλής, αναποδογυρισμένο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στην περίφραξη όσο και σε σταθμευμένο όχημα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, καθώς η περίφραξη του σπιτιού αποτελείται από κάγκελα, ενώ την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε κανένα άτομο στην αυλή. Ο οδηγός, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και άνδρες της Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ασφαλείας και στην απομάκρυνση του οχήματος.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά την οδήγηση σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Πηγή: agriniopress.gr

