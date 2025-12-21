Αγρίνιο: Αυτοκτονία 46χρονου άνδρα

Σε αυτοκτονία αποδίδονται, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των Αρχών, οι συνθήκες θανάτου ενός 46χρονου άνδρα στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, στα όρια της πόλης, από οικεία του πρόσωπα. Ζούσε μόνος.

Στο σημείο βρέθηκε αντικείμενο που υποδηλώνει πιθανή αυτοχειρία.

Άμεσα στο χώρο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί της Σήμανσης και ενημερώθηκε ιατροδικαστής για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: agriniopress.gr

