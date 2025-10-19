Αγρίνιο: Αγνωστοι δράστες ρήμαξαν το κέντρο της πόλης…

Καταστράφηκαν παρτέρια, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων και ο πεζόδρομος θύμιζε πεδίο μάχης!

 

19 Οκτ. 2025 17:35
Pelop News

Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Αγρινίου. Άγνωστοι έκαναν τον πεζόδρομο της Παπαστράτου σκουπιδότοπο.

Οι βανδαλισμοί που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν παρτέρια, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων και ο πεζόδρομος να θυμίζει πεδίο μάχης!

Οι βανδαλισμοί έγιναν στο κεντρικότατο σημείο του Αγρινίου, όπου χτυπά η «καρδιά» της αγοράς. Το πιθανότερο είναι η ακατανόητη αυτή καταστροφική δράση να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, φαίνεται, ότι οι «πρωταγωνιστές» του περιστατικού δεν είχαν καμία ανησυχία για το αν θα βρεθούν υπόλογοι, όπως μαρτυρά το «μπάχαλο» που άφησαν πίσω τους!

