Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άλογο που χτυπήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας από διερχόμενο όχημα στην εθνική οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, στο ύψος της Στράτου, εξακολουθεί να βρίσκεται τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου. Παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας και την άμεση επέμβαση Τροχαίας και Πυροσβεστικής, δεν έχει καταστεί εφικτή η παροχή κτηνιατρικής βοήθειας, λόγω του νομοθετικού κενού που αφήνει τα ζώα αυτά ουσιαστικά «απροστάτευτα».

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αγρινίου–Αμφιλοχίας, στο ύψος της Στράτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοπάδι αλόγων κινούνταν πάνω στην εθνική οδό, όταν οδηγός που κατευθυνόταν προς Αγρίνιο προσπάθησε να τα αποφύγει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τη σύγκρουση με ένα από αυτά. Το ζώο τραυματίστηκε βαριά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και η Πυροσβεστική, η οποία απομάκρυνε το άλογο από το οδόστρωμα και το μετέφερε στην άκρη του δρόμου. Ένας πολίτης που βρέθηκε εκεί το σκέπασε με κουβέρτα, προσπαθώντας να το προστατεύσει όσο ήταν δυνατό.

Ωστόσο, παρά την αγωνία όσων είδαν το περιστατικό, καμία υπηρεσία δεν έχει μέχρι στιγμής στείλει κτηνίατρο. Όπως επισημαίνουν πηγές, το νομοθετικό κενό που υπάρχει ως προς τη διαχείριση ζώων που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα δυσκολεύει την άμεση ανταπόκριση, καθώς δεν είναι σαφές ποιος φέρει την ευθύνη για την περίθαλψη και τη μεταφορά τους σε ασφαλή χώρο.

Η εικόνα του ζώου, τραυματισμένου και εμφανώς πονεμένου, έχει προκαλέσει θλίψη και έντονη αγανάκτηση σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς, καθώς από τα ξημερώματα δεν έχει βρεθεί λύση για την παροχή βοήθειας.

Δεν αποκλείεται το άλογο να ανήκει στα άγρια άλογα του Πεταλά, τα οποία εδώ και χρόνια βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για να βρουν τροφή. Η παρουσία τους στις οδικές αρτηρίες της περιοχής αποτελεί γνωστό πρόβλημα και για τους ίδιους και για τους οδηγούς. Από το συγκεκριμένο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού, όμως το όχημά του υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι τοπικές υπηρεσίες αναζητούν λύση για τη μεταφορά και περίθαλψη του ζώου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Πηγή: sinidisi.gr

