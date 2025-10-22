Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€

Ελεύθερη με εγγύηση 20.000 ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 58χρονη που κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του «εγκεφάλου» στο κύκλωμα παράνομων αναπηρικών επιδομάτων του ΕΦΚΑ στο Αγρίνιο, τέσσερις μήνες μετά την προφυλάκισή της.

Η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει η 58χρονη δια του συνηγόρου της, Χρήστου Τσιμπούκη, έγινε δεκτή από την ανακρίτρια, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτησή της με σειρά περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε:

εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της,

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και

καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ.

Η 58χρονη ήταν το μοναδικό μέλος της υπόθεσης που είχε προφυλακιστεί — στα υπόλοιπα μέλη είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι και υψηλές εγγυοδοσίες.

Το κατηγορητήριο και ο ρόλος που της αποδίδει η Αστυνομία

Τον Ιούνιο, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε στον ΕΦΚΑ Αγρινίου και προχώρησε σε επτά συλλήψεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 58χρονη φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό της οργάνωσης σε όλα τα στάδια:

εντόπιζε «πελάτες»,

έδινε οδηγίες για αλλοίωση της κλινικής εικόνας τους,

οργάνωνε τις διασυνδέσεις με υπαλλήλους, ιατρό και νοσηλευτές,

όριζε τα χρηματικά ποσά και διαχειριζόταν την κατανομή των κερδών.

Η Αστυνομία αναφέρει επίσης ότι διατηρούσε σκόπιμα στεγανά μεταξύ των μελών, χρησιμοποιούσε «ghost phones» και έκανε δοσοληψίες μέσω τρίτων.

Η υπεράσπιση και οι διαδικαστικές κινήσεις

Ο συνήγορός της είχε καταθέσει την αίτηση αποφυλάκισης ήδη από τον Ιούλιο. Η αποδοχή της αίτησης από την ανακρίτρια σηματοδοτεί πως το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι οι περιοριστικοί όροι και η εγγυοδοσία επαρκούν προσωρινά για την παρουσία της στη διαδικασία, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

