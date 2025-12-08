Αγρίνιο: Αρπαξαν εργαλεία 2.000 ευρώ από αποθήκη
Συνελήφθη ένας εκ των δυο διαρρηκτών αποθήκης, στο Αγρίνιο.
Για κλοπή συνελήφθη άνδρας, χθες το βράδυ Κυριακή 7/12/2025 στο Αγρίνιο, από
αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου.
Ο συλληφθείς διότι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του, διέρρηξαν αποθήκη και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της αντικείμενα και εργαλεία, συνολικής
αξίας 2.000 ευρώ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News