Αγρίνιο: Αρπαξαν εργαλεία 2.000 ευρώ από αποθήκη

Για κλοπή συνελήφθη άνδρας, χθες το βράδυ Κυριακή 7/12/2025 στο Αγρίνιο, από

αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου.

Ο συλληφθείς διότι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του, διέρρηξαν αποθήκη και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της αντικείμενα και εργαλεία, συνολικής

αξίας 2.000 ευρώ.

