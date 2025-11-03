Αγρίνιο: Εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και συνελήφθη επί τόπου

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αφού εισήλθε σε αυλή οικίας, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη επί τόπου, καθώς οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στον χώρο μετά από ειδοποίηση των κατοίκων.

