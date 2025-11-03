Αγρίνιο: Εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και συνελήφθη επί τόπου

Άμεση ήταν η επέμβαση της Αστυνομίας στο Αγρίνιο, έπειτα από περιστατικό εισόδου άνδρα σε αυλή κατοικίας χωρίς πρόθεση κλοπής.

03 Νοέ. 2025 12:43
Pelop News

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αφού εισήλθε σε αυλή οικίας, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη επί τόπου, καθώς οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στον χώρο μετά από ειδοποίηση των κατοίκων.
