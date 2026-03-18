Αγρίνιο: Ένας νέος πολιτιστικός χώρος από τον Hossein Farmani!

Από το Photopolis Photo & Film Festival ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου στο Agrinio, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο γκαλερίστα και ιδρυτή των Lucie Awards (με έδρα το Los Angeles) και των Ipa Awards Hossein Farmani.

Ο νέος χώρος θα λειτουργήσει στην οδό Σπύρου Τσικνιά 41, σημείο πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και φωτογραφίας στο Αγρίνιο. Στον χώρο θα φιλοξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκθέσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, καθώς και δράσεις που θα ενισχύουν τον διάλογο γύρω από τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε μέσα από τη διετή συνεργασία του Hosein Farmani με το Photopolis Photo & Film Festival και εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας της φωτογραφίας στην Ελλάδα.

Ο χώρος θα λειτουργεί επίσης ως σημείο αναφοράς για δράσεις του φεστιβάλ και για συνεργασίες με καλλιτέχνες, επιμελητές και πολιτιστικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην πολιτιστική εξωστρέφεια της πόλης.

Το Photopolis Photo & Film Festival συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ευκαιριών για καλλιτέχνες και στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πολιτιστικού κινήματος στο Αγρίνιο, ενισχύοντας τη θέση της πόλης στον διεθνή χάρτη της φωτογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και το πρόγραμμα του χώρου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Οι φωτογραφίες είναι από την παρουσία του Hossein Farmani στα εγκαίνια του 7ου Φεστιβάλ Photopolis 2026.

