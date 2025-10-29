Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης

Χθες αργά το βράδυ στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος λειτουργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος αναπαρήγαγε μουσική από ηχεία σε μεγάλη ένταση, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας και έντονες αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ίδιος φέρεται να διέδωσε ψευδείς ειδήσεις ενώπιον τρίτων σε βάρος αστυνομικού που χειρίστηκε το περιστατικό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

