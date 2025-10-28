Αγρίνιο: Επιχείρησαν να μαζέψουν ελιές σε ξένο λιοστάσι, δυο συλλήψεις

Αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης, στο Αγρίνιο, προχώρησαν ττη σύλληψη δύο νεαρών 18 και 21 ετών το πρωί της Δευτέρας 27/10/2025.

Οι δύο άνδρες μπήκαν σε λιοστάσι ιδιοκτησίας 63χρονης και αποπειράθηκαν να…. μαζέψουν τις ελιές της.

Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, που κάλεσε τις αρχές. Δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Πηγή: agriniopress.gr

