Αγρίνιο: Επιχείρηση με «φούντα», συνελήφθη για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών!

Κατασχέθηκαν 1.393,2 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (φούντες), 5
δενδρύλλια κάνναβης και ποσότητα χασισέλαιου

11 Οκτ. 2025 12:29
Pelop News

Στον Αγρίνιο οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα κατασχέθηκαν 1.393,2- γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (φούντες), 5 δενδρύλλια κάνναβης και ποσότητα χασισέλαιου.

Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία

Αναλυτκά η η σχετική ανακοίνωση:

«Συνελήφθη, χθες 10/10/2025 στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Αγρινίου, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για
διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος
εντοπίστηκε στο Αγρίνιο, να κινείται με Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό και
ακινητοποιήθηκε για έλεγχο κατά τον οποίο, βρέθηκε και κατασχέθηκε, μέσα
σε σακούλα με αυγά, ένα χάρτινο περιτύλιγμα περιέχον αποξηραμένη κάνναβη
(φούντες), μικτού βάρους -4,2- γραμμαρίων.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας
του κατηγορουμένου, όπου εντός αυτοσχέδιας κατασκευής με νάιλον και
δίχτυ σκίασης βρέθηκαν και εκριζώθηκαν -5- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη
ανάπτυξη, ύψους έως -2,2- μέτρα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1.393,2- γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (φούντες),

• -6- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους έως (2,2) μέτρα,

• -1- πλαστικό κυτίο μικρού μεγέθους περιέχον χασισέλαιο μικτού βάρους
-5,4- γραμμαρίων και

• σπόροι κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας /
Παράλληλη Έδρα Αγρινίου».
