Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία

Ελέγχθηκαν 303 άτομα και 252 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 28 άτομα

Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία
11 Οκτ. 2025 12:11
Pelop News

Σαρωτικές και εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές και καταυλισμούς της Ηλείας, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 303 άτομα και 252 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 28 άτομα.

Παράλληλα συνελήφθησαν 8 άτομα για διάφορα αδικήματα. Αναλυτικά:

(3) για κλοπές,

(2) βάσει καταδικαστικών αποφάσεων,

(2) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

(1) για οδήγηση μοτοσικλέτας χωρίς αριθμό πλαισίου και πινακίδα κυκλοφορίας.

Ακόμη βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν 34,8 γραμμάρια κάνναβης.

Θυμίζουμε ότι αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου επιχειρησιακών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την προστασία των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
13:16 Συνελήφθη με 6.000 πακέτα τσιγάρα!
13:05 Γερμανία: Το μεγάλο μυστικό πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης της δημάρχου του Χέρντεκε
12:53 Το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας
12:41 Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας
12:29 Αγρίνιο: Επιχείρηση με «φούντα», συνελήφθη για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών!
12:19 «Καλό Παράδεισο μανούλα», βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη
12:11 Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία
12:01 «Ήθελε να παίξουμε ξύλο»! Αποκάλυψη Μπέικον για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού
11:49 «Aν πάω στο δικαστήριο και ακούσω για παραβίαση καθηκόντων ή πλημμελήματος, θα βάλω τα οστά πάνω στην έδρα και θα πω “θα σας δικάσουν αυτά”», συγκλονίζει ο Πλακιάς
11:39 Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
11:29 Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος»
11:19 «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά», ο Γεωργιάδης για Τσίπρα
11:07 Ενοχή και καταδίκη 18 ετών στον 50χρονο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς
10:56 Ο λόγος που ο Αταμάν και άλλοι 5 προπονητές της BGL δεν μπορούν να κοουτσάρουν στην πρεμιέρα!
10:37 Αυτή είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα του στην πολιτική
10:35 Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ
10:29 Πάτρα-Πύργος: Τότε παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ