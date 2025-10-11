Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία

Σαρωτικές και εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές και καταυλισμούς της Ηλείας, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 303 άτομα και 252 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 28 άτομα.

Παράλληλα συνελήφθησαν 8 άτομα για διάφορα αδικήματα. Αναλυτικά:

(3) για κλοπές,

(2) βάσει καταδικαστικών αποφάσεων,

(2) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

(1) για οδήγηση μοτοσικλέτας χωρίς αριθμό πλαισίου και πινακίδα κυκλοφορίας.

Ακόμη βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν 34,8 γραμμάρια κάνναβης.

Θυμίζουμε ότι αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου επιχειρησιακών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την προστασία των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

