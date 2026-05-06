Αγρίνιο: Έστειλαν τον έναν στο νοσοκομείο, επίθεση και οπαδική βία

Στο Αγρίνιο στη σύλληψη τριών ημεδαπών ανδρών προχώρησαν το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, για υπόθεση αθλητικής βίας με οπαδικά κίνητρα.

Ανήλικος μαζί με άλλους ξυλοκόπησαν ανηλίκους σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος

Μάλιστα σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο άνδρες και τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση, ασκώντας σωματική βία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι δράστες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πλέον οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Τρεις συλλήψεις για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο στο Αγρίνιο

Συνελήφθησαν, στις 05-05-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της

Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου,

τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για

αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο

συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και με αφορμή

την οπαδική τους προτίμηση, τους επιτέθηκαν απρόκλητα με χρήση σωματικής

βίας.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν εξ αυτών

να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου,

όπου και νοσηλεύεται.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.

Αγρινίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και

συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των

συνεργών τους».

