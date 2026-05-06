Αγρίνιο: Έστειλαν τον έναν στο νοσοκομείο, επίθεση και οπαδική βία

Τρεις συλλήψεις από την Αστυνομία

Αγρίνιο: Έστειλαν τον έναν στο νοσοκομείο, επίθεση και οπαδική βία
06 Μάι. 2026 10:34
Pelop News

Στο Αγρίνιο στη  σύλληψη τριών ημεδαπών ανδρών προχώρησαν το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, για υπόθεση αθλητικής βίας με οπαδικά κίνητρα.

Ανήλικος μαζί με άλλους ξυλοκόπησαν ανηλίκους σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος

Μάλιστα σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο άνδρες και τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση, ασκώντας σωματική βία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι δράστες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πλέον οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Τρεις συλλήψεις για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο στο Αγρίνιο

Συνελήφθησαν, στις 05-05-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της
Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου,
τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για
αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο
συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και με αφορμή
την οπαδική τους προτίμηση, τους επιτέθηκαν απρόκλητα με χρήση σωματικής
βίας.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν εξ αυτών
να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου,
όπου και νοσηλεύεται.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.
Αγρινίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και
συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των
συνεργών τους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
12:14 Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»
12:13 Τουρκία: Σφοδρή επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν – «Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά»
12:12 Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ