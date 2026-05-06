Ανήλικος μαζί με άλλους ξυλοκόπησαν ανηλίκους σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος

Στη Θεσσαλονίκη ένας 17χρονος ταυτοποιήθηκε για την άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στη Χαλκηδόνα.

«Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε», το μήνυμα Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Συγκεκριμένα, ο νεαρός, μαζί με ομάδα ατόμων που δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν ακόμα οι Αρχές, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας σε τέσσερις ανήλικους, έναν 16χρονο και τρεις 17χρονους, έξω από το γήπεδο, μετά το πέρας του ποδοσφαιρικού αγώνα Αναγέννηση Χαλκηδόνας – Εθνικός Μαλγάρων για την ΕΠΣΜ.

Οι τέσσερις ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.

Εκτός από τον 17χρονο που ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



