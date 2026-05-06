«Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε», το μήνυμα Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ασυναγώνιστοι, επικράτησαν με 105-82 και με 3-0 νίκες κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου πήραν το “εισιτήριο” για το Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα

06 Μάι. 2026 9:23
Έκανε τη δουλειά ο Ολυμπιακός, νίκησε τη Μονακό και στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ασυναγώνιστη, επικράτησε με 105-82 και με 3-0 κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου πήρε το “εισιτήριο” για το Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα.

Ο Ολυμπιακός πέρασε πάνω από τη Μονακό και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο

Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση σε Final Four για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα και 7η συνολικά στην καριέρα του Έλληνα κόουτς, ο οποίος θέλει να επαναλάβει ότι έκανε στην πρώτη του πρόκριση το 2013 στο Λονδίνο. Να σηκώσει τη Euroleague που θα είναι η 4η των Πειραιωτών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, παρουσία μάλιστα των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.

“Αξίζετε όλα τα εύσημα. Ήταν μία φανταστική regular season και τελειώσαμε πρώτοι αυτό το ταξίδι απόψε στα playoffs. Τώρα γνωρίζετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι το Final Four. Από την καρδιά μου συγχαρητήρια.

 

Στους ιδιοκτήτες, στους παίκτες, στο σταφ, ήταν ένα φανταστικό επίτευγμα. Μην υποτιμάτε τίποτα. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Εντάξει παιδιά; Συγχαρητήρια”  τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κόουτς, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, τόσο πριν τον αγώνα, όσο και κατά την αναχώρηση της ομάδας από το γήπεδο.

