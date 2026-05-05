Ο Ολυμπιακός πέρασε πάνω από τη Μονακό και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο

Τελικά απλώς ένας σάκος του μποξ αποδείχθηκε η Μονακό για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 105-82 τους Μονεγάσκους στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν για πέμπτη σερί σεζόν στο Final Four της EuroLeague (22-24/5) που φέτος θα γίνει στην Αθήνα.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Μείωσε σε 2-1 νίκες τη σειρά με Ρεάλ Μαδρίτης

Με τον Τόμας Γουόκαπ να σκοράρει κατά ριπάς στο πρώτο δεκάλεπτο (12 πόντοι, 4/6 τρίποντα), με τον Εβάν Φουρνιέ να παίρνει τη σκυτάλη στη δεύτερη (11 πόντοι) και με όσους πάτησαν παρκέ να βάζουν ο κάθε ένας από ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο λιθαράκι, οι ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας (22-24/5).

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 16 ημέρες ξεκούρασης και δουλειάς, με φόντο τον μεγάλο ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε ή τη Ζάλγκιρις Κάουνας (οι Τούρκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά).

Η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Fou, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Πειραιώτες πήραν τρεις φορές την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λένε πολλά για τη συνέπεια και τη φιλοσοφία του οργανισμού.

Όσο για την Μονακό; Πιθανώς αυτό να ήταν το κύκνειο άσμα της στη EuroLeague. Το κλίμα στο Πριγκιπάτο δεν είναι καλό, αισιοδοξία για την παραμονή της ομάδας στην ελίτ της Ευρώπης δεν υπάρχει, η συνολική της εικόνα στη σειρά ήταν κακή.

Με οκτώ παίκτες παρατάχθηκαν οι Μονεγάσκοι (Τζέιμς, Στράζελ, Νέντοβιτς, Οκόμπο, Τάρπι, Μπεγκαρίν, Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ), στο φινάλε μίας εφιαλτικής σεζόν στην οποία έχασαν παίκτες, δεν μπορούσαν να κάνουν μεταγραφές και έζησαν ακραία έντονα σκαμπανεβάσματα.

Ο MVP

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει ακούσει ίσως τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη του Ολυμπιακού τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι πάντα εκεί για να δώσει μάχες και συνήθως τις κερδίζει. Στο Game 3 ηγ Μονακό του έδωσε τα σουτ και εκείνος τα έβαλε. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 4/6 από την περιφέρεια, έβαλε 12 πόντους και μαζί τις βάσεις για την άνετη νίκη των ερυθρόλευκων. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν, κυρίως ο Εβάν Φουρνιέ που ήταν σπουδαίος.

Ο αγώνας

Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που δέχθηκε ένα γρήγορο 7-0 από την Μονακό στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Βεζένκοβ ήταν άστοχος (1/6 σουτ στο πρώτο πεντάλεπτο), όμως ο Γουόκαπ είχε 2/2 τρίποντα για να κρατήσει την ομάδα του κοντά. Ο Αμερικανός ήταν on fire, οι γηπεδούχοι του έδωσαν τα σουτ κι εκείνος τα εβαλε, με τον Ντόρσεϊ να βοηθάει για το 15-20 προς το φινάλε της περιόδου (17-26).

Ο Φουρνιέ με πέντε πόντους έγραψε το 19-33 στο 12′, ο Πίτερς έβαλε το ένατο τρίποντο των ερυθρόλευκων για το 24-42 στο 14′ και όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια για τους Πειραιώτες. Ο Φουρνιέ έβαλε το δέκατο τρίποντο για το 30-49 στο 16′, ο ΜακΚίσικ το ενδέκατο για το 31-52 στο 17′, ένα μικρό 7-0 της Μονακό οδήγησε σε timeout του Μπαρτζώκα, γκολ-φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς για το 38-55 στο 18′ και εξαιρετικό κλείσιμο στο πρώτο μέρος, για το οποίο τα έλεγαν όλα οι 61 πόντοι, τα 13/21 τρίποντα και οι 18 ασίστ για τα μόλις τρία λάθη.

Όση όρεξη κι αν είχε η Μονακό για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τη σειρά, δεν ήταν αρκετή για να προβληματίσει τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες κράτησαν τη διαφορά πάνω από τους 20, ο Μιλουτίνοβ κι ο Φουρνιέ έγραψαν το 51-78 στο 27′, με τους γηπεδούχους να δείχνουν μια καλή αντίδραση, να παίρνουν με 24-21 το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά το 64-82 του 30′ να γέρνει τη ζυγαριά υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Στράζελ μείωσε στους 12 (70-82) με γκολ-φάουλ στο 31′, όμως εκεί ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 0-7 και με τρίποντο του Φουρνιέ έγραψε το 70-89 που έκρινε οριστικά τον αγώνα. Ο Γάλλος έβαλε άλλο ένα για το 79-94, έδωσε ασίστ για τρίποντο του Τζόσεφ για το 79-97 και η σεζόν συνεχίζεται.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Χορντόβ, Αλιάγκα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 19 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χέιζ 11 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Τάρπι 2 (4 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 3 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 2, Στράζελ 21 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 10 (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποτα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 10 (2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Τζόουνς 3 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 22 (1/2 διποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 21/32 δίποντα, 8/29 τρίποντα, 16/20 βολές, 25 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 6 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 13 λάθη, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 19/32 δίποντα, 18/33 τρίποντα, 13/15 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 29 ασίστ, 8 κλεψίματα, 11 λάθη, 2 μπλοκ

sport24.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



