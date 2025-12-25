Αγρίνιο: Φωτιά σε σοφίτα από καμινάδα ανήμερα των Χριστουγέννων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής BINTEO

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στο Αγρίνιο, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε σοφίτα κατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές και κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από καμινάδα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε οικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κολοκυθά και Τσίρκα. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους του σπιτιού ή σε γειτονικές κατοικίες.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη σοφίτα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική, αποτρέποντας σοβαρότερες συνέπειες.

Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: agriniopress.gr

