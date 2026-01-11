Αγρίνιο: η ΕΛΑΣ βρήκε τη σπείρα κλεφτών και ψάχνει να τους συλλάβει

Εισέρχονταν στις οικίες από ανασφάλιστες πόρτες ή προκαλούσαν θραύση παραθύρων σε περιπτώσεις που οι οικίες ήταν ασφαλισμένες.

 

Αγρίνιο: η ΕΛΑΣ βρήκε τη σπείρα κλεφτών και ψάχνει να τους συλλάβει
11 Ιαν. 2026 13:38
Pelop News

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έξι υποθέσεις κλοπών σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών και μιας 17χρονης, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και με άγνωστο συνεργό τους, από τις 09-11-2025 έως τις 4-01-2026, διέπραξαν έξι κλοπές (τρεις τετελεσμένες – τρεις απόπειρες), σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου, κατά τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας -5.000- ευρώ, οικιακά σκεύη αξίας -400- ευρώ, εργαλείο κήπου, ένα κινητό τηλέφωνο και -35- ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν τις κλοπές πρωινές ή μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ εισέρχονταν στις οικίες από ανασφάλιστες πόρτες ή προκαλούσαν θραύση παραθύρων σε περιπτώσεις που οι οικίες ήταν ασφαλισμένες.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:02 Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας
16:53 Αυτό ήταν το πρόβλημα που έστειλε την Ελενα Παπαρίζου στο Νοσοκομείο
16:52 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τα Μελίσσια
16:51 «Ατσάλινη» η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα
16:47 Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»
16:43 Ο ΝΟΠ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Λεμπέση
16:37 Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια
16:29 Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών
16:24 Σίγουρος ένας πρώην επικεφαλής της MI6: «Δεν είναι πάντα ο Πούτιν. Είναι και σωσίες του»!
16:11 Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση
16:05 ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ: Οι απαντήσεις του δικηγόρου για τις «Milka σοκολάτα oreo» και «Milka σοκολάτα oreo Brownies»
15:54 Ζάκυνθος: Διαβάστε το πόρισμα-σοκ για το πιτ μπουλ που «έφαγε» το 2χρονο παιδάκι
15:49 H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο
15:49 Βελόπουλος: Η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες όχι σε διάλογο αλλά για την κηδεία τους!
15:38 Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και…τηλεφώνημα!
15:30 Ο Τραμπ απειλεί και την Κούβα: Κάντε συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά
15:24 Σε ποια περιοχή της Ελλάδας θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιά!
15:14 Εκοψαν την πίτα τους τα ΚΑΠΗ Αιγίου στο «Αλέκος Μέγαρης» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:13 Η αποκάλυψη της Αντζελας Γκερέκου για τον Καποδίστρια
15:01 Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ