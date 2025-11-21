Αγρίνιο: Η μάνα που στέκεται δίπλα στον 18χρονο Μάριο στην Εντατική του Τορίνο και του εύχεται «χρόνια πολλά»

Ο 18χρονος Μάριος περνά τη γιορτή του στην Εντατική του μεταμοσχευτικού κέντρου στο Τορίνο, όπου δίνει μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του. Η μητέρα του, με μια συγκλονιστική ανάρτηση, του στέλνει λόγια δύναμης, αγάπης και ελπίδας, ευχαριστώντας όσους στέκονται δίπλα τους.

21 Νοέ. 2025 13:35
Pelop News

Σε ένα δωμάτιο Εντατικής στο Τορίνο, μακριά από το Αγρίνιο, ο 18χρονος Μάριος περνά τη γιορτή του περιμένοντας μια νέα αρχή. Δίπλα του, ακούραστα, η μητέρα του, η οποία με μια βαθιά ανθρώπινη ανάρτηση μιλά για τη δύναμή του, την αγάπη της και την ελπίδα που κρατά ζωντανή μέσα στο πιο δύσκολο ταξίδι.

Η ημέρα της γιορτής του τον βρήκε μακριά από το σπίτι του, περιτριγυρισμένο όμως από φροντίδα και αφοσίωση, όπως περιγράφει η μητέρα του, Εύη Βέρρη, σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Με λόγια τρυφερά και γεμάτα ελπίδα, η μητέρα του γράφει πως η Παναγία θα του προσφέρει «το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», επισημαίνοντας ότι το ιατρικό προσωπικό τον έχει «υιοθετήσει», όπως αναφέρει χαμογελώντας, χάρη στην αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνουν καθημερινά.

Η ίδια δηλώνει πως θα βρίσκεται δίπλα του σε κάθε στιγμή, «για να μην νιώθει μόνος», ενώ εκείνος, όπως γράφει, «γεμίζει με ομορφιά τη δική της μοναξιά». Ευχαριστεί όλους όσοι έχουν δείξει ενδιαφέρον και στήριξη, λέγοντας ότι η αγάπη του κόσμου τους δίνει δύναμη.

Στο τέλος, η μητέρα του μοιράζεται λόγια από τη «σημερινή, πιο γήινη εκδοχή» του εαυτού της, όπως γράφει: μια γυναίκα που έμαθε να βρίσκει αλήθεια, συγκίνηση και βάθος μέσα στη δοκιμασία. «Δεν είναι τι έφυγε· είναι τι έμεινε μέσα σου», σημειώνει. «Δεν είναι όλα όπως πριν, αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς».

Κλείνει το μήνυμά της απευθυνόμενη ξανά στον γιο της: «Σε ευχαριστώ, Μάριε, που ήρθες στη ζωή μου και τη γέμισες με ζωντάνια, αθωότητα, δύναμη και αγάπη».

