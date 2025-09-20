Αγρίνιο: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε όταν το αυτοκίνητό του ανατράπηκε σε αρδευτικό κανάλι ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στα Καλύβια Αγρινίου, όταν όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος κατέληξε αναποδογυρισμένο σε αρδευτικό κανάλι, με τον οδηγό εγκλωβισμένο.

20 Σεπ. 2025 10:30
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/09) σε αγροτική περιοχή κοντά στο κοιμητήριο των Καλυβίων Αγρινίου. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας με τον «ουρανό» σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου χαρακτηρίζεται από έντονη βλάστηση, ενώ απουσιάζουν προστατευτικές μπάρες, γεγονός που καθιστά την οδήγηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Πηγή: sinidisi.gr
