Αγρίνιο: Καταγγελία σοκ – 44χρονος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει τη σύζυγό του

Με μια σοβαρή καταγγελία ασχολείται η Αστυνομία στο Αγρίνιο, καθώς 44χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία και οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα το πρωί της Παρασκευής (18/09). Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, πέρα από την απόπειρα βιασμού, τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: sinidisi.gr

