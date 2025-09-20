Αγρίνιο: Καταγγελία σοκ – 44χρονος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει τη σύζυγό του
Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Αγρίνιο, με 44χρονο να συλλαμβάνεται έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για απόπειρα βιασμού.
Με μια σοβαρή καταγγελία ασχολείται η Αστυνομία στο Αγρίνιο, καθώς 44χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση.
Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία και οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα το πρωί της Παρασκευής (18/09). Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, πέρα από την απόπειρα βιασμού, τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Πηγή: sinidisi.gr
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News