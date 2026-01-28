Αγρίνιο: Κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης σε κοσμηματοπωλείο – Συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες

Σοβαρό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στο Αγρίνιο, όπου τέσσερις γυναίκες αφαίρεσαν κόσμημα από βιτρίνα με τη μέθοδο της απασχόλησης, πριν συλληφθούν από την Αστυνομία.

28 Ιαν. 2026 13:33
Σοβαρό περιστατικό κλοπής καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1/2026) στο κέντρο του Αγρινίου, όταν τέσσερις γυναίκες αφαίρεσαν κόσμημα από κοσμηματοπωλείο της οδού Παπαστράτου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, οι γυναίκες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη βιτρίνα ένα γυναικείο κολιέ, ωστόσο έγιναν άμεσα αντιληπτές από τους εργαζόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων γυναικών.

Το κόσμημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, αν και φέρεται να είχε υποστεί φθορές. Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: sinidisi.gr

