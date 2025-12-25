Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στο Αγρίνιο το περιστατικό μαχαιρώματος νεαρού άνδρα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, με τις Αρχές να αναζητούν τους δράστες που φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στο κέντρο της πόλης.

Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων - Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
25 Δεκ. 2025 19:36
Pelop News

Αναστάτωση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Αγρίνιο ο τραυματισμός ενός 23χρονου άνδρα από μαχαίρι, σε επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό για «ασήμαντη αφορμή», όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με δύο νεαρούς. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο ένας από αυτούς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: agrinionews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
19:24 Αταλάντη: Βανδαλισμός σε ΑΤΜ ανήμερα των γιορτών – Με πέτρα το έθεσε εκτός λειτουργίας ΦΩΤΟ
19:12 Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Απαντήσεις αναζητούν από το smartwatch
19:00 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα
18:48 Τοξικοί συγγενείς στις γιορτές; Πότε και πώς πρέπει να βάλεις όρια, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά
18:38 Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με πυροβολισμούς στο Μπόντεν – Πολλοί τραυματίες, ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία
18:36 Βαρθολομαίος: «Η πίστη να επουλώνει πληγές, όχι να τροφοδοτεί πολέμους»
18:24 Καταδίωξη-θρίλερ στο Ίλιον: 12χρονος και 13χρονος έκλεψαν μηχανή – Ερευνάται σύνδεση με συμμορία ΒΙΝΤΕΟ
18:15 Αγρίνιο: Φωτιά σε σοφίτα από καμινάδα ανήμερα των Χριστουγέννων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής BINTEO
18:12 Λέρος: Χριστούγεννα με χαλάζι – «Άσπρισε» το Λακκί, σε επιφυλακή ο Δήμος
18:00 Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Έγινε η αρχή με 30.000 ωφελούμενους
17:48 Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Η εταιρία που σκότωσε 57 αθώους»
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ