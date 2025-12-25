Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Αγρίνιο ο τραυματισμός ενός 23χρονου άνδρα από μαχαίρι, σε επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό για «ασήμαντη αφορμή», όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με δύο νεαρούς. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο ένας από αυτούς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: agrinionews.gr

