Αγρίνιο: Μεθυσμένος άνοιξε πόρτα, τράκαρε και ξαναχτύπησε το ίδιο αυτοκίνητο

Ένα απίθανο τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της Τροχαίας αφού, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε δύο φορές ζημιές στο ίδιο όχημα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 20ής Απριλίου και κατέληξε σε σύλληψη μετά από αλκοτέστ.

21 Απρ. 2026 11:45
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της 20ής Απριλίου στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας, έπειτα από περιστατικό με υλικές ζημιές και διαπίστωση ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας βρισκόταν σταθμευμένος με το όχημά του όταν, ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του και χτύπησε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας φθορές.

Το περιστατικό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατά την προσπάθειά του να αποχωρήσει από το σημείο, φέρεται να προκάλεσε ξανά ζημιές στο ίδιο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η παρέμβαση της Τροχαίας και η σύλληψή του.

Διπλή πρόσκρουση στο ίδιο όχημα

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αλληλουχίας των κινήσεων που αποδίδονται στον οδηγό. Αρχικά, η ζημιά προκλήθηκε όταν άνοιξε η πόρτα του σταθμευμένου οχήματος προς τον δρόμο τη στιγμή που περνούσε άλλο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, αντί να λήξει εκεί το συμβάν, ακολούθησε δεύτερο χτύπημα στο ίδιο όχημα κατά την προσπάθεια απομάκρυνσής του. Έτσι, ένα αρχικό περιστατικό εξελίχθηκε σε υπόθεση με επαναλαμβανόμενες υλικές φθορές, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των αστυνομικών.

Το αλκοτέστ και η σύλληψη

Κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, από το οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου επιβεβαίωσε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κατηγορούμενος τη στιγμή του περιστατικού και αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Νέα υπενθύμιση για τους κινδύνους της μέθης στο τιμόνι

Το περιστατικό στο Αγρίνιο έρχεται να υπενθυμίσει με έντονο τρόπο τους κινδύνους που προκαλεί η κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με την οδήγηση, ακόμη και σε συνθήκες που αρχικά μοιάζουν «απλές», όπως μια στάση ή μια προσπάθεια αναχώρησης από σημείο στάθμευσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα φαινομενικά μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές κινήσεις, υλικές ζημιές και ποινικές συνέπειες. Στην προκειμένη περίπτωση, ο οδηγός δεν περιορίστηκε σε μία απρόσεκτη κίνηση, αλλά φέρεται να προκάλεσε δύο φορές ζημιές στο ίδιο αυτοκίνητο, πριν ακινητοποιηθεί και ελεγχθεί από την Τροχαία.

