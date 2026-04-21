Με νέα «όπλα» μπαίνουν στην αντιπυρική τα Καλάβρυτα
Σε νέα εποχή πρόληψης και επιχειρησιακής θωράκισης ο Δήμος Καλαβρύτων. Μπήκε για πρώτη φορά drone στο Μάνεσι.
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου να πλησιάζει, όλοι οι δήμοι προχωρούν σε εντατικές προετοιμασίες, προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαβρύτων εισέρχεται σε μια νέα εποχή πρόληψης και επιχειρησιακής θωράκισης.
Υστερα από αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων και αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, πριν από λίγες ημέρες εγκαταστάθηκε στο χωριό Μάνεσι, σε μικρή απόσταση από τα Καλάβρυτα, ειδικό drone σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Το μέσο αυτό αναμένεται να ενισχύσει συντονισμένα τις δράσεις πρόληψης σε ολόκληρη την περιοχή, σηματοδοτώντας την ένταξη των drones στην πρώτη γραμμή της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Η επιλογή του Μανεσίου θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από πολλά ορεινά χωριά, αλλά και από την πόλη των Καλαβρύτων.
Η δημοτική αρχή, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είχε ζητήσει την εγκατάσταση δύο drones στην ευρύτερη περιοχή. Τελικώς τοποθετήθηκε ένα, ενώ το δεύτερο εγκαταστάθηκε στον Φενεό Κορινθίας, εξασφαλίζοντας εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη. Μέσω αυτής της διάταξης επιτυγχάνεται συνεχής επιτήρηση από την Κλειτορία έως τη Δάφνη και την Πάο, καθώς και από τα Καλάβρυτα έως την Αροανία.
Η επιχειρησιακή αυτή «ομπρέλα» δημιουργεί ένα ευρύ πλέγμα προστασίας σε κρίσιμες δασικές ζώνες, ενισχύοντας σημαντικά την πρόληψη σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Τα drones διαθέτουν μεγάλη πτητική αυτονομία και μπορούν να επιχειρούν με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας.
Εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εστίες φωτιάς σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες. Με υπερυψηλή ευκρίνεια και δυνατότητα πτήσης σε ύψος περίπου 500 μέτρων, προσφέρουν συνεχή και αξιόπιστη επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων, αποστέλλοντας άμεσα κρίσιμα δεδομένα και συντεταγμένες στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Ακόμη και όταν μια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, τα drones διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιχειρησιακή διαχείριση. Πετούν πάνω από το πύρινο μέτωπο, σε σημεία όπου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να επιχειρήσουν επανδρωμένα εναέρια μέσα λόγω του πυκνού καπνού, και παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στον επικεφαλής της Πυροσβεστικής. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο ακριβής εντοπισμός της κατεύθυνσης και της έντασης των φλογών, διευκολύνοντας τον καλύτερο συντονισμό τόσο των εναέριων ρίψεων νερού όσο και των επίγειων δυνάμεων.
Παράλληλα, παρακολουθούνται συστηματικά δύσβατα περάσματα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, που συχνά αποτελούν εστίες αυξημένου κινδύνου, ενώ η νέα στρατηγική συνοδεύεται και από αυστηρούς ελέγχους.
