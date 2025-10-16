Αγρίνιο: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και προκάλεσε τροχαίο

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, ένας άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, ύστερα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υλικές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



