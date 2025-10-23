Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Σκηνές βγαλμένες από… οικογενειακό σχέδιο κλοπής εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν μια γυναίκα και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, ηλικίας από 11 έως 17 ετών, για κλοπή ρούχων από κατάστημα.

Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής - Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
23 Οκτ. 2025 13:21
Pelop News

Η ομάδα των πέντε εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) και, εκμεταλλευόμενη την πολυκοσμία, αφαίρεσε ρούχα συνολικής αξίας 170 ευρώ, πριν γίνει αντιληπτή. Η ταχεία επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στη σύλληψη μητέρας και παιδιών, λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου εντόπισαν τη γυναίκα και τους τέσσερις ανήλικους λίγο μετά το περιστατικό και τους συνέλαβαν. Τα κλεμμένα ενδύματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στο κατάστημα.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή από κοινού, ενώ η ενήλικη γυναίκα κατηγορείται επιπλέον για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
12:51 Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
12:48 Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ