Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Η ομάδα των πέντε εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) και, εκμεταλλευόμενη την πολυκοσμία, αφαίρεσε ρούχα συνολικής αξίας 170 ευρώ, πριν γίνει αντιληπτή. Η ταχεία επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στη σύλληψη μητέρας και παιδιών, λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου εντόπισαν τη γυναίκα και τους τέσσερις ανήλικους λίγο μετά το περιστατικό και τους συνέλαβαν. Τα κλεμμένα ενδύματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στο κατάστημα.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή από κοινού, ενώ η ενήλικη γυναίκα κατηγορείται επιπλέον για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



