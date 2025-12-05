Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη

Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου τρεις νεαροί κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 15χρονο, τον εξύβρισαν και τον τραυμάτισαν, ενώ άγνωστος δράστης του έκλεψε το πορτοφόλι. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποίησε τους εμπλεκόμενους, με έναν από αυτούς να συλλαμβάνεται για κατοχή ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών νεαρών ημεδαπών, ηλικίας 18 έως 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση με οπαδικό κίνητρο σε βάρος 15χρονου μαθητή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, απειλή και εξύβριση.

Ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη στο Αγρίνιο, έπειτα από έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο γραμμάρια κάνναβης και έναν μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Η προανάκριση έδειξε ότι το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, οι τρεις νεαροί προσέγγισαν τον 15χρονο σε κατάστημα όπου παρακολουθούσε τηλεοπτικά ποδοσφαιρικό αγώνα. Με οπαδικά κίνητρα τον εξύβρισαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ την ίδια στιγμή άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου με 40 ευρώ και τα κλειδιά του σπιτιού του.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι έρευνες για τον άγνωστο δράστη της κλοπής συνεχίζονται.

