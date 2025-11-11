Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

-277,5- γραμμάρια κάνναβης (φούντες),

-30- γραμμάρια κοκαΐνης και

-1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

