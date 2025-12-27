Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Αιτωλοακαρνανία, με έναν 17χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο μετά από επίθεση τεσσάρων νεαρών μέσα και έξω από κατάστημα διασκέδασης στη Ματαράγκα Αγρινίου.

Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν - 17χρονος στο νοσοκομείο
27 Δεκ. 2025 11:51
Pelop News

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Δεκεμβρίου στη Ματαράγκα Αγρινίου, όταν ένας 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς, ενώ διασκέδαζε με την παρέα του σε κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των δραστών έφτασε στο σημείο με ταξί από το Αγρίνιο. Μπήκαν στο κατάστημα φορώντας κουκούλες, εντόπισαν τον ανήλικο και τον έβγαλαν βίαια εκτός του χώρου. Εκεί άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ασταμάτητα, χωρίς να του δώσουν περιθώριο αντίδρασης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται πως ένας εκ των δραστών τον απείλησε και με μαχαίρι, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Ο 17χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Άτομα από το περιβάλλον του ανήλικου αναφέρουν ότι η αφορμή για την επίθεση ήταν εντελώς ασήμαντη και οφείλεται σε παρεξήγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρή αντιπαράθεση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν από τους δράστες, νεαρό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Σε βάρος των δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Πηγή: agriniopress.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ