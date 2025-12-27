Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Δεκεμβρίου στη Ματαράγκα Αγρινίου, όταν ένας 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς, ενώ διασκέδαζε με την παρέα του σε κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των δραστών έφτασε στο σημείο με ταξί από το Αγρίνιο. Μπήκαν στο κατάστημα φορώντας κουκούλες, εντόπισαν τον ανήλικο και τον έβγαλαν βίαια εκτός του χώρου. Εκεί άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ασταμάτητα, χωρίς να του δώσουν περιθώριο αντίδρασης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται πως ένας εκ των δραστών τον απείλησε και με μαχαίρι, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Ο 17χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Άτομα από το περιβάλλον του ανήλικου αναφέρουν ότι η αφορμή για την επίθεση ήταν εντελώς ασήμαντη και οφείλεται σε παρεξήγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρή αντιπαράθεση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν από τους δράστες, νεαρό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Σε βάρος των δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Πηγή: agriniopress.gr

