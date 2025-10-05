Αγρίνιο: Πήγε στο λιοστάσι του για δουλειές και πέθανε…
Η σορός του θα μεταφερθεί στην Πάτρα για νεκροψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια.
Νεκρός εντοπίστηκε σε λιοστάσι σε περιοχή του Αγρινίου ένας άνδρας γύρω στα 70.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) όταν ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στο χωράφι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες.
Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Διαπιστώθηκε ο θάνατος του αλλά η σορός του θα μεταφερθεί στην Πάτρα για νεκροψία ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News