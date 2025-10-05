Αγρίνιο: Πήγε στο λιοστάσι του για δουλειές και πέθανε...

Νεκρός εντοπίστηκε σε λιοστάσι σε περιοχή του Αγρινίου ένας άνδρας γύρω στα 70.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) όταν ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στο χωράφι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Διαπιστώθηκε ο θάνατος του αλλά η σορός του θα μεταφερθεί στην Πάτρα για νεκροψία ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια.

