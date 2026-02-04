Αγρίνιο: «Σήκωσαν» πάνω από 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη και επέστρεψαν ξανά στο σπίτι της

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής από οικία ηλικιωμένης στο Αγρίνιο προχώρησαν, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025 τρεις από τους κατηγορούμενους εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο, ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι αξίας περίπου 400 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα της παθούσας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο τέταρτος κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με δύο από τους εμπλεκόμενους, επέστρεψε στο ίδιο σπίτι με σκοπό νέα κλοπή. Η απόπειρα αυτή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν αφαιρέθηκε κάποιο αντικείμενο.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες και μεθοδικές έρευνες από την Αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανία.

