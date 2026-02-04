Αγρίνιο: «Σήκωσαν» πάνω από 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη και επέστρεψαν ξανά στο σπίτι της

Υπόθεση κλοπής με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ από οικία ηλικιωμένης στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, με τέσσερις άνδρες να ταυτοποιούνται ως κατηγορούμενοι.

Αγρίνιο: «Σήκωσαν» πάνω από 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη και επέστρεψαν ξανά στο σπίτι της
04 Φεβ. 2026 12:53
Pelop News

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής από οικία ηλικιωμένης στο Αγρίνιο προχώρησαν, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025 τρεις από τους κατηγορούμενους εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο, ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι αξίας περίπου 400 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα της παθούσας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο τέταρτος κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με δύο από τους εμπλεκόμενους, επέστρεψε στο ίδιο σπίτι με σκοπό νέα κλοπή. Η απόπειρα αυτή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν αφαιρέθηκε κάποιο αντικείμενο.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες και μεθοδικές έρευνες από την Αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
13:37 «Να με περάσουν για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση»: ο διάλογος Πολάκη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ