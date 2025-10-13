Αγρίνιο: SOS για την υποβάθμιση του δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία, αγανάκτηση και διαμαρτυρία για την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να υποβαθμίσει το σχολείο μας από τετραθέσιο σε τριθέσιο.

Η απόφαση αυτή υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς περισσότεροι μαθητές θα συγκεντρώνονται στις ίδιες αίθουσες, με λιγότερους εκπαιδευτικούς να καλούνται να διδάξουν πολλαπλές τάξεις ταυτόχρονα.

Επιπλέον δημιουργεί ανισότητες μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε σχολεία διαφορετικών περιοχών, όπου υπάρχουν περισσότερες δομές και προσωπικό.

Αποδυναμώνει το δημόσιο σχολείο της υπαίθρου και ενισχύει την τάση εγκατάλειψης των χωριών και των τοπικών κοινοτήτων.

Τέλος αντίκειται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Το σχολείο μας εξυπηρετεί παιδιά από την Παντάνασσα και τις γύρω περιοχές, σε μια κοινότητα με ενεργούς πολίτες, οικογένειες που επιλέγουν να παραμένουν στον τόπο τους, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η εκπαιδευτική υποδομή είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Ζητούμε:

1. Την άμεση επανεξέταση και αναστολή της απόφασης υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας.

2. Τη διατήρηση της τετραθέσιας λειτουργίας του σχολείου μας, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ισότητα στην εκπαίδευση των παιδιών μας.

3. Τη στήριξη όλων των αρμόδιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοιες αποφάσεις που πλήττουν την εκπαιδευτική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Η υποβάθμιση ενός σχολείου δεν είναι μόνο αριθμοί και στατιστικά. Είναι πλήγμα στην εκπαιδευτική ισότητα, στην ψυχολογία των μαθητών και στην ίδια την τοπική κοινωνία.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν έμπρακτα το δικαίωμα των παιδιών μας σε ισότιμη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



