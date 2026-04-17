Αγρίνιο: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τι αναφέρει η Αστυνομία

Οι κατηγορούμενοι εξύβρισαν και απείλησαν τον παθόντα, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές εναντίον του με κυνηγητικό όπλο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε όχημα

17 Απρ. 2026 21:13
Pelop News

Στο Αγρίνιο συνελήφθησαν δύο άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και
παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Παράλληλα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 7 ανδρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλή, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας
περί όπλων.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τονίζονται τα εξής:

«Συνελήφθησαν δύο άνδρες στο Αγρίνιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και
παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ημεδαπών ανδρών για
απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλή, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας
περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 16-04-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, οι κατηγορούμενοι,
ενεργώντας από κοινού και επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, προσέγγισαν
ημεδαπό άνδρα που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του.

Λόγω προηγούμενων διαφορών μεταξύ των οικογενειών τους, οι κατηγορούμενοι εξύβρισαν και
απείλησαν τον παθόντα, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε τουλάχιστον δύο
φορές εναντίον του με κυνηγητικό όπλο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός,
παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στο σημείο του συμβάντος διενεργήθηκε αυτοψία
κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά φυσίγγια.

Σήμερα 17-4-2026 το πρωί, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση
από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σε
καταυλισμούς στο Αγρίνιο, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο από
τους κατηγορούμενους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των υπόλοιπων πέντε συνεργών τους»

